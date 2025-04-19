Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,52
Економія при броні: -9,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,35
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,18
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,70
Економія при броні: -23,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,50
Економія при броні: -43,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,74
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,39
Економія при броні: -31,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,61
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,59
Економія при броні: -8,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,93
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,17
Економія при броні: -31,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,72
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,92
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,13
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,81
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,37
Економія при броні: -4,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,17
Економія при броні: -31,27 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"