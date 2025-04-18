Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,49
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,38
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,39
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,16
Економія при броні: -4,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
111,29
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,21
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,37
Економія при броні: -6,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
121,76
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,94
Економія при броні: -31,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,52
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
120,90
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,55
Економія при броні: -33,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,92
Економія при броні: -3,20 грн