Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,80
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,39
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
111,78
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,43
Економія при броні: -30,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,93
Економія при броні: -25,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
84,97
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,60
Економія при броні: -9,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,71
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,83
Економія при броні: -12,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,83
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,76
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,26
Економія при броні: -8,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,36
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,07
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,50
Економія при броні: -43,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,50
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,54
Економія при броні: -30,48 грн