Оману кореневища і корені (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,39
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,17
Економія при броні: -33,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,50
Економія при броні: -35,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,96
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,76
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,48
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,37
Економія при броні: -29,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,42
Економія при броні: -7,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
113,70
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,66
Економія при броні: -31,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,50
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,60
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Оману кореневища і корені кореневища та корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,70
Економія при броні: -12,42 грн