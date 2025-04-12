Фармакодинаміка.

Препарат містить суму алкалоїдів із коренів раувольфії зміїної або кори коренів раувольфії блювотної сімейства кутрових. Алкалоїди представлені резерпіном, серпентином, аймаліном. Загальний вміст алкалоїдів — не менше 90%.

Раунатин має гіпотензивний ефект, зумовлений зниженням вмісту біогенних моноамінів (норадреналін, дофамін, серотонін) у центральній нервовій системі (ЦНС) (кортико-гіпоталамічних структурах, особливо задньої частини гіпоталамусу). Порушуючи процеси депонування медіатора у везикулах пресинаптичної мембрани периферичних адренергічних нервових закінчень, судинній стінці, мозковому шарі надниркових залоз, препарат блокує адренергічну передачу, що призводить до поступового зниження артеріального тиску. Гіпотензивний ефект препарату розвивається більш поступово, на відміну від резерпіну, але за вираженістю істотно не поступається резерпіну. Особливістю препарату є посилення клубочкової фільтрації у нирках, що призводить до збільшення ниркового кровообігу.

Препарат має також антиаритмічну дію та заспокійливий вплив на ЦНС. Седативна дія препарату менш виражена порівняно з резерпіном.

Терапевтичний ефект препарату розвивається поступово до 10–14 дня після початку його застосування і зберігається протягом 2–3 місяців.

У ряді випадків раунатин переноситься краще за резерпін.

Фармакокінетика.