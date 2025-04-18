Раунатин-Здоров'я (Raunatin-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 362 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,25
Економія при броні: -1,08 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
60,48
Економія при броні: -8,09 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
51,69
Економія при броні: -1,91 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -7,10 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
55,20
Економія при броні: -3,80 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
48,15
Економія при броні: -1,78 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я