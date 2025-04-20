Раунатин-Здоров'я (Raunatin-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,72
Економія при броні: -5,12 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
60,89
Економія при броні: -6,33 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,89
Економія при броні: -7,33 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -10,00 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
125,00
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
125,00
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
112,10
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,86
Економія при броні: -1,99 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
131,33
Економія при броні: -9,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,10
Економія при броні: -11,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,41
Економія при броні: -8,44 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
63,10
Економія при броні: -8,26 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
69,20
Економія при броні: -2,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
48,11
Економія при броні: -3,43 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн