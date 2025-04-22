Раунатин-Здоров'я (Raunatin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
22,88
Економія при броні: -0,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
53,60
Економія при броні: -1,90 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
49,48
Економія при броні: -3,02 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -7,80 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
29,55
Економія при броні: -1,92 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
62,84
Економія при броні: -7,58 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -7,80 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
29,55
Економія при броні: -1,57 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
48,93
Економія при броні: -2,46 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
60,94
Економія при броні: -6,38 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
24,08
Економія при броні: -1,52 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
49,08
Економія при броні: -2,71 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн