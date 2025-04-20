Раунатин-Здоров'я (Raunatin-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -9,10 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
49,02
Економія при броні: -2,65 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
52,38
Економія при броні: -2,60 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,65
Економія при броні: -8,73 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
51,23
Економія при броні: -1,49 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,12
Економія при броні: -1,31 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,89
Економія при броні: -8,92 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
108,05
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -9,10 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
60,45
Економія при броні: -10,57 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
53,07
Економія при броні: -3,36 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
105,42
Економія при броні: -14,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -8,10 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
23,19
Економія при броні: -3,66 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
53,08
Економія при броні: -3,30 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
61,36
Економія при броні: -8,38 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
104,47
Економія при броні: -13,80 грн