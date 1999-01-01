Київ
Активні речовини на літеру “192”

RAUVOLFIA* (РАУВОЛЬФІЯ*)0

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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 75,22 грн
в 629 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від 26,63 грн
в 611 аптеці
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від 12,47 грн
в 425 аптеках
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