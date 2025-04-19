Раунатин-Здоров'я (Raunatin-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
49,62
Економія при броні: -3,30 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -9,00 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -10,00 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
54,10
Економія при броні: -4,60 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
55,75
Економія при броні: -7,17 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
23,79
Економія при броні: -1,16 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
48,83
Економія при броні: -6,13 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,50 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
22,80
Економія при броні: -1,00 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
113,00
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,50 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
27,60
Економія при броні: -5,80 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,50 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
25,11
Економія при броні: -3,31 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
55,20
Економія при броні: -5,70 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,50 грн
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
126,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Раунатин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я