Режим дозування встановлюють індивідуально, залежно від клінічної відповіді та систолічного артеріального тиску.

Зазвичай застосовують інфузійний розчин, що містить 100 мкг/мл нітрогліцерину. Такий розчин готують шляхом розведення 1 ампули Нітрогліцерину, концентрату для інфузій 10 мг/мл (= 20 мг нітрогліцерину) у 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду, 5% розчину глюкози або ізотонічного глюкозо-сольового розчину для отримання концентрації розчину 100 мкг/мл. Можна застосовувати більші концентрації, але не більше 400 мкг/мл.

Системи для інфузій мають бути виготовлені з поліетилену (РЕ), поліпропілену (РР), політетрафторетилену (РТFЕ) чи скла. Нітрогліцерин абсорбується матеріалами, виготовленими з полівінілхлориду (PVC) та поліуретану (PU), що вимагає підвищення його дози.

Дозування Нітрогліцерину, розчину, приготованого з концентрату для інфузій.

Внутрішньовенну інфузію можна розпочинати зі швидкістю 10–20 мкг/хв. Надалі швидкість можна збільшувати на 10–20 мкг/хв кожні 5–10 хв, залежно від реакції пацієнта. Добрий терапевтичний ефект спостерігається при швидкості введення 50–100 мкг/хв. При тривалому введенні великих доз через 8–24 години можливий розвиток толерантності і може знадобитися збільшення дози. Максимальна швидкість становить 400 мкг/хв. мкг/хв мг/год мг/год, при концентрації розчину 100 мкг/мл краплі/хв, при концентрації розчину 100 мкг/мл 10 0,6 6 2 20 1,2 12 4 30 1,8 18 6 40 2,4 24 8 50 3 30 10 60 3,6 36 12 70 4,2 42 14 80 4,8 48 16 90 5,4 54 18 100 6 60 20 150 9 90 30 200 12 120 40 300 18 180 60 400 24 240 80

При внутрішньовенному введенні нітрогліцерину спостерігається виражений гемодинамічний ефект. Тому препарат застосовують тільки в умовах стаціонару, постійно контролючи функції серцево-судинної системи. Систолічний тиск крові не має знижуватися більш ніж на 10–15 мм рт.ст. у нормотензивних пацієнтів, не більш ніж на 5 мм рт.ст. — у хворих на артеріальну гіпотензію або схильних до неї, частота пульсу не має підвищуватися більш ніж на 5 уд/хв, якщо в цей же час чітко поліпшується клінічна картина.