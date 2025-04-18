Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,90
Економія при броні: -9,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,01
Економія при броні: -12,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
283,37
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
292,14
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,90
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
286,24
Економія при броні: -11,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
236,26
Економія при броні: -12,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
328,55
Економія при броні: -13,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,44
Економія при броні: -15,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,37
Економія при броні: -29,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,90
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
292,45
Економія при броні: -17,91 грн