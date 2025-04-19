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Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 145 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
237,79
Економія при броні: -12,93 грн
224,86 грн
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