Київ
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,30
Економія при броні: -7,51 грн
242,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,05
Економія при броні: -15,20 грн
228,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
125,19
Економія при броні: -14,60 грн
110,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
121.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
290,36
Економія при броні: -18,72 грн
271,64 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,90
Економія при броні: -10,20 грн
277,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
200,30
Економія при броні: -23,36 грн
176,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,56
Економія при броні: -17,02 грн
274,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
125.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
372,52
Економія при броні: -22,78 грн
349,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
138,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
126.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,00
Економія при броні: -74,30 грн
277,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
293,03
Економія при броні: -18,49 грн
274,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
127.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
221,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
331,56
Економія при броні: -16,16 грн
315,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні: -18,29 грн
138,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
128.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
150,22
Економія при броні: -17,52 грн
132,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,37
Економія при броні: -29,20 грн
221,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
277,70 грн
ГоловнаКошикОбране