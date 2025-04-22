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Нітрогліцерин
концентрат для розчину для інфузій
(Nitroglycerin
concentrate for solution for infusion
)
Нітрогліцерин
концентрат для розчину для інфузій
(Nitroglycerin
concentrate for solution for infusion
)
Чернігів
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,30
Економія при броні:
-7,51 грн
242,79
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,05
Економія при броні:
-15,20 грн
228,85
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
125,19
Економія при броні:
-14,60 грн
110,58
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
121.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
138,85
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
290,36
Економія при броні:
-18,72 грн
271,64
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
287,90
Економія при броні:
-10,20 грн
277,70
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
200,30
Економія при броні:
-23,36 грн
176,94
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,56
Економія при броні:
-17,02 грн
274,54
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
125.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
372,52
Економія при броні:
-22,78 грн
349,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні:
-18,29 грн
138,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
126.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,00
Економія при броні:
-74,30 грн
277,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
293,03
Економія при броні:
-18,49 грн
274,54
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
127.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
221,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
331,56
Економія при броні:
-16,16 грн
315,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
156,89
Економія при броні:
-18,29 грн
138,60
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
128.0 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
150,22
Економія при броні:
-17,52 грн
132,70
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,37
Економія при броні:
-29,20 грн
221,17
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
277,70
грн
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