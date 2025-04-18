Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій (Nitroglycerin concentrate for solution for infusion)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
282,60
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
282,60
Економія при броні: -10,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
7.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
286,78
Економія при броні: -12,25 грн
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
108.7 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
108.9 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
109.6 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
110.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
110.1 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
110.2 км
Нітрогліцерин концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
352,20 грн