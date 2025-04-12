ЕНКАД-БІОЛІК® вводити внутрішньом’язово, субкон’юнктивально, методом фонофорезу або застосовувати місцево. Перед застосуванням препарату обов’язково робити внутрішньошкірну пробу: ЕНКАД-БІОЛІК® у кількості 3,5 мг (0,1 мл 3,5% розчину) вводити внутрішньошкірно на внутрішній поверхні передпліччя. Проба вважається позитивною у разі появи папули діаметром від 1 см через 24 години після введення препарату. Лікування розпочинати тільки при негативній пробі.

При тапеторетинальних дегенераціях ЕНКАД-БІОЛІК® вводити дорослим внутрішньом’язово щоденно по 5–6 мл 3,5% розчину (175–210 мг на добу). Дітям віком від 3 до 7 років вводити по 10 мг на 1 рік життя на добу, віком від 7 років — 3 мл 3,5% розчину (по 105 мг на добу). Добову дозу розділити на 2 введення з інтервалом 5–6 годин. Курс лікування — 15 днів. Курси повторювати з інтервалом 6–8–10 місяців, але не менше 1 разу на рік. Одночасно з внутрішньом’язовим введенням можна вводити субкон’юнктивально по 10,5 мг препарату на добу (0,3 мл 3,5% розчину) протягом 10–15 днів.

При дегенеративних захворюваннях нервово-м’язової системи ЕНКАД-БІОЛІК® призначати по 2–3 мл 3,5% розчину (у дозі 70–105 мг) щоденно або кожного другого дня протягом 12–15 днів. Максимальна разова доза — 5 мл 3,5% розчину (175 мг). Курс лікування проводити 2 рази на рік.

Введення препарату (0,5% розчин) шляхом фонофорезу здійснювати загальноприйнятим методом ванночкового фонофорезу. Інтенсивність ультразвуку — 0,2 Вт/см2, частота — 880 кГц, режим генерації — безперервний, тривалість процедури 5 хвилин. Розчин готувати перед процедурою з 3,5% розчину в ампулах: вміст ампули розвести у 18 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій. Готовий розчин для фонофорезу зберігати не більше 10 діб. Курс лікування — 10–12 щоденних процедур, лікування проводити 2 рази на рік.

При хворобі Шегрена ЕНКАД-БІОЛІК® застосовувати місцево у вигляді аплікацій протягом 20 хвилин 5 мл 1% розчину (50 мг) на слизову оболонку порожнини рота. Для одержання 1% розчину 3,5% розчин ЕНКАД-БІОЛІК® розвести у 3,5 раза у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій. Аплікації здійснювати 3 рази на добу після їди. Курс лікування становить 14 днів. Протягом року проводити 3–4 курси лікування.