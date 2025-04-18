Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
828,64
Економія при броні: -32,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1037,50
Економія при броні: -135,37 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1027,42
Економія при броні: -38,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1066,33
Економія при броні: -150,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
998,60
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1021,98
Економія при броні: -73,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1048,83
Економія при броні: -164,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма