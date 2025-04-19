Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
520,67
Економія при броні: -21,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1049,33
Економія при броні: -61,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1049,90
Економія при броні: -61,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
449,77
Економія при броні: -13,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1034,69
Економія при броні: -46,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1046,04
Економія при броні: -224,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1039,40
Економія при броні: -124,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1044,05
Економія при броні: -155,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1028,71
Економія при броні: -39,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
998,60
Економія при броні: -126,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
989,00
Економія при броні: -117,10 грн