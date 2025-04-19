Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
199,72
Економія при броні: -24,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
899,55
Економія при броні: -22,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
899,55
Економія при броні: -22,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
999,50
Економія при броні: -122,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1066,52
Економія при броні: -182,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
898,74
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
899,55
Економія при броні: -22,05 грн