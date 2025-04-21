Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1037,52
Економія при броні: -49,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
943,84
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
206,36
Економія при броні: -8,56 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
56.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1047,34
Економія при броні: -50,27 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1054,33
Економія при броні: -56,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1041,45
Економія при броні: -43,58 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
59.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
88.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1045,44
Економія при броні: -57,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
98.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1023,96
Економія при броні: -108,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
98.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1043,96
Економія при броні: -55,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
99.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
99.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма