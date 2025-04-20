Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1041,38
Економія при броні: -164,02 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
637,00
Економія при броні: -55,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
416,50
Економія при броні: -50,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1056,83
Економія при броні: -141,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1056,83
Економія при броні: -218,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
629,68
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
910,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1052,37
Економія при броні: -136,84 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
910,00
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма