Енкад-Біолік® (Encad-Biolik)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1016,90
Економія при броні: -120,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
999,50
Економія при броні: -103,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1040,99
Економія при броні: -125,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1032,91
Економія при броні: -126,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1055,64
Економія при броні: -217,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1046,33
Економія при броні: -57,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма
1036,18
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Енкад® розчин для ін'єкцій 3.5 % ампула 3 мл №10
Біолік Фарма