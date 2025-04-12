Фармакодинаміка.

Троксерутин-Дарниця чинить ангіопротекторну і флеботонізуючу дію.

Основним місцем накопичення лікарського засобу є ендотеліальний шар венул. Лікарський засіб глибоко проникає у субендотеліальний шар венозної стінки, де концентрація його вища, ніж у сусідніх тканинах.

Лікарський засіб запобігає пошкодженню клітинних мембран, спричиненому окисненням. Антиоксидантний ефект виявляється у зниженні та усуненні окисних властивостей кисню, інгібуванні ліпідної пероксидації, захисті судинного ендотелію від окисної дії гідроксильних радикалів. Троксерутин-Дарниця зменшує підвищену проникність капілярів і збільшує тонус вен.

Цитопротекторний ефект виявляється в інгібуванні активації та адгезії нейтрофілів, зниженні агрегації еритроцитів і підвищенні стійкості еритроцитів до деформації, зниженні вивільнення медіаторів запалення.

Лікарський засіб підвищує венозно-артеріальний рефлюкс, подовжує час венозного наповнення, знижує приплив крові до шкірних покривів (у положенні лежачи), поліпшує мікроциркуляцію і мікросудинну перфузію.

Дія лікарського засобу спрямована на зменшення набряку, болю, поліпшення трофіки та усунення різних патологічних порушень, пов'язаних з венозною недостатністю.

Фармакокінетика.

При нанесенні лікарського засобу Троксерутин-Дарниця на ділянку ураження, активна речовина швидко проникає через епідерміс, через 30 хвилин виявляється в дермі, а через 2–5 годин у підшкірній жировій клітковині.