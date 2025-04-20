Троксерутин-Дарниця (Troxerutinum-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
149,37
Економія при броні: -22,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
138,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
156,79
Економія при броні: -16,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,51
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,37
Економія при броні: -21,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,11
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
141,75
Економія при броні: -9,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
154,79
Економія при броні: -20,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,55
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,40
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
159,91
Економія при броні: -10,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ