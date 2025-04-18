Троксерутин-Дарниця (Troxerutinum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,50
Економія при броні: -28,18 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
149,93
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
150,39
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
154,31
Економія при броні: -20,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -29,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,57
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,95
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,41
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
170,23
Економія при броні: -8,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
150,83
Економія при броні: -13,99 грн