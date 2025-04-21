Троксерутин-Дарниця (Troxerutinum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,58
Економія при броні: -17,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,28
Економія при броні: -18,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -28,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
154,89
Економія при броні: -17,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
150,06
Економія при броні: -15,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,80
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,80
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,99
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
155,27
Економія при броні: -13,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
148,29
Економія при броні: -24,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
154,11
Економія при броні: -17,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,80
Економія при броні: -24,40 грн