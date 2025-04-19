Троксерутин-Дарниця (Troxerutinum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,15
Економія при броні: -21,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,85
Економія при броні: -23,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,77
Економія при броні: -10,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -31,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
159,03
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
170,86
Економія при броні: -9,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,73
Економія при броні: -23,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
153,28
Економія при броні: -23,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,51
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,66
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
159,13
Економія при броні: -25,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
149,47
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
154,38
Економія при броні: -17,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
155,87
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ