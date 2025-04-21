Троксерутин-Дарниця (Troxerutinum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
156,38
Економія при броні: -19,02 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
150,89
Економія при броні: -16,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,60
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,33
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,48
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
163,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,70
Економія при броні: -28,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
151,67
Економія при броні: -28,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
158,03
Економія при броні: -20,76 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
155,09
Економія при броні: -17,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
167,50
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
152,22
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Троксерутин-Дарниця гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
165,90
Економія при броні: -27,00 грн