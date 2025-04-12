З боку серцево-судинної системи: препарат може спричинити порушення серцевого ритму за рахунок впливу на автоматизм і провідність, особливо при швидкому введенні (екстрасистолія, атріовентрикулярна блокада, брадиаритмія, шлуночкові аритмії, уповільнення AV-провідності).

З боку травного тракту: нудота, блювання, діарея, сухість у роті, анорексія, дискомфорт і біль в епігастрії.

З боку нервової системи та органів чуття: сплутаність свідомості, біль і парестезія в кінцівках, апатія, слабкість, безсоння, запаморочення, головний біль, порушення сприймання кольорів, при тривалому застосуванні — випадання полів зору, зниження гостроти зору.

З боку шкіри: анафілактичний шок, висипання.

Інші: гіпокаліємія, гінекомастія (при тривалому застосуванні); алергічні реакції, включаючи кропив'янку, свербіж; зміни в місці введення.