Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
103,09
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
103,13
Економія при броні: -5,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
52,38
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
80,34
Економія при броні: -7,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
84,97
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
81,30
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
86,47
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
103,43
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
85,69
Економія при броні: -13,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
66,19
Економія при броні: -9,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
32,00
Економія при броні: -3,19 грн