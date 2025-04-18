Київ (адресу не вказано)
Доступно в 546 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
71,28
Економія при броні: -10,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
95,69
Економія при броні: -32,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
39,41
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
83,23
Економія при броні: -21,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
102,85
Економія при броні: -15,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
83,72
Економія при броні: -21,83 грн