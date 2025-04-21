Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
26,10
Економія при броні: -3,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
52,09
Економія при броні: -6,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
64,49
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
102,72
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
67,98
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
64,75
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,18
Економія при броні: -6,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
66,15
Економія при броні: -9,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я