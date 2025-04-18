Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
108,25
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
80,65
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
13,07
Економія при броні: -0,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
103,23
Економія при броні: -13,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,85
Економія при броні: -4,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
101,34
Економія при броні: -39,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
81,18
Економія при броні: -18,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,70
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
14,17
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
106,69
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
82,11
Економія при броні: -8,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
90,81
Економія при броні: -9,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
81,70
Економія при броні: -9,70 грн