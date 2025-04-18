Харків (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,91
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
100,72
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
91,43
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
65,85
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
62,26
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
100,89
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Корглікон розчин для ін'єкцій 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я