в/в введення здійснюють протягом 5-6 хв у 10-20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду 1-2 р/добу; дорослим вводять у разовій дозі 0,5-1 мл, дітям віком від 2 до 5 років - по 0,2-0,5 мл, від 6 до 12 років - по 0,5-0,75 мл; при введенні 2 р/добу інтервал між ін’єкціями дорівнює 8-12 год; для дорослих максимальна в/в разова доза - 1 мл, МДД - 2 мл.