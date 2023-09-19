КОНВАЛІЯ ЗВИЧАЙНА/ЗАКАВКАЗЬКА/КЕЙСКЕ* (CONVALLARIA MAJALIS/TRANSCAUCASICA UTKIN EX GROSSH./KEISKEI MIG.*) Діюча речовина
належить до групи серцевих глікозидів і за своїм специфічним ефектом близький до строфантину, але має тривалішу дію; механізм дії пов’язаний з блокадою Na+-K+-АТФ-ази кардіоміоцитів, впливом на енергетичне забезпечення скорочувального процесу міофібрил; має позитивну міотропну дію, негативний хроно- та дромотропний ефект, незначно уповільнює серцевий ритм і провідність за пучком Гіса; поліпшує гемодинаміку, знижує активність симпатоадреналової системи; має седативний вплив на ЦНС.
хр. та г. СН (при непереносимості препаратів дигіталісу).
в/в введення здійснюють протягом 5-6 хв у 10-20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду 1-2 р/добу; дорослим вводять у разовій дозі 0,5-1 мл, дітям віком від 2 до 5 років - по 0,2-0,5 мл, від 6 до 12 років - по 0,5-0,75 мл; при введенні 2 р/добу інтервал між ін’єкціями дорівнює 8-12 год; для дорослих максимальна в/в разова доза - 1 мл, МДД - 2 мл.
підвищена чутливість до компонентів препарату, а також до інших серцевих глікозидів, СН при порушенні діастолічної функції, г.ІМ, AV-блокада різного ступеня, брадикардія, екстрасистолія, СССВ без імплантованого водія ритму, нестабільна стенокардія, с-м гіперчутливості каротидного синусу, г. міокардит, ендокардит, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, констриктивний перикардит, аневризма грудного відділу аорти, ізольований мітральний стеноз, WPW с-м, гіперкальціємія, гіпокаліємія, глікозидна інтоксикація.
порушення серцевого ритму за рахунок впливу на автоматизм і провідність, особливо при швидкому введенні (екстрасистолія, AV-блокада, брадиаритмія, шлуночкові аритмії, уповільнення AV-провідності); нудота, блювання, діарея, сухість у роті, анорексія, дискомфорт і біль в епігастрії; сплутаність свідомості, біль і парестезія в кінцівках, апатія, слабкість, безсоння, запаморочення, головний біль, порушення сприймання кольорів, при тривалому застосуванні - випадання полів зору, зниження гостроти зору; висипання; АР, включаючи кропив’янку, свербіж, анафілактичний шок; гіпокаліємія, гінекомастія (при тривалому застосуванні), зміни у місці введення.