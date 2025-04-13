Препарат призначати по 1–2 краплі 3 рази на добу у хворе око як дітям віком від 12 років, так i дорослим. Тривалість лікування визначає лікар залежно від тяжкості і перебігу захворювання і зазвичай лікування триває до повного зникнення симптомів.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років.