Циделон (Cidelon)
Циделон інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 мл розчину містить цинку сульфату 2,5 мг; декаметоксину 0,2 мг;
допоміжні речовини: натрiю хлорид, метилцелюлоза, вода очищена.
Лікарська форма
Краплі очні.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна, прозора або злегка опалесцентна рідина.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування в офтальмології. Протимікробні засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінований препарат для місцевого застосування. Чинить антисептичну, протиалергічну та протизапальну дію. Цинку сульфат при місцевому застосуванні чинить антисептичну, в'яжучу, підсушувальну та місцеву протизапальну дію.
Декаметоксин чинить антисептичну дію і має широкий спектр антимікробної дії щодо грампозитивних (стафілококи, пневмококи, стрептококи) і грамнегативних (гонококи, менінгококи) коків, коринебактерій, грамнегативних бактерій (ентеробактерії, псевдомонади), найпростіших, дерматофітів, дріжджоподібних грибів роду Candida, хламідій і вірусів. У процесі застосування Циделону резистентні варіанти мікроорганізмів формуються повільно. Препарат потенціює дію традиційних антимікробних засобів при комплексному лікуванні.
Фармакокінетика.
Не досліджена.
Показання
Запальні захворювання переднього відділу ока мікробної етіології (кератит, кератокон'юнктивіт), а також запальні реакції кон'юнктиви після операційних втручань.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не застосовувати разом з іншими офтальмологічними засобами.
Особливості застосування
Після розкриття флакон закривати кришкою-крапельницею.
Препарат не слід застосовувати під час користування контактними лінзами.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки немає досвіду застосування препарату вагітним або жінкам, які годують груддю, призначати препарат слід враховуючи співвідношення ризик/користь.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Пацієнтам, у яких спостерігається нечіткість зору після закапування препарату, слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначати по 1–2 краплі 3 рази на добу у хворе око як дітям віком від 12 років, так i дорослим. Тривалість лікування визначає лікар залежно від тяжкості і перебігу захворювання і зазвичай лікування триває до повного зникнення симптомів.
Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Випадків передозування не спостерігалося.
Побічні реакції
При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливий розвиток реакцій гіперчутливості. Можливі реакції у місці застосування.
Термін придатності
3 роки.
Термін зберігання розчину після розкриття флакону - 14 діб.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл або по 10 мл у флаконі з кришкою-крапельницею в коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61057, Харківська обл., місто Харків, вулиця Воробйова, будинок 8.