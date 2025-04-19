Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,88
Економія при броні: -4,21 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,10
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,51
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,30
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,30
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,10
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,60
Економія при броні: -1,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,30
Економія при броні: -3,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,10
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,73
Економія при броні: -1,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,05
Економія при броні: -4,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,40
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,30
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,02
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,67
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,79
Економія при броні: -1,42 грн