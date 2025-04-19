Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,59
Економія при броні: -0,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,07
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
22,43
Економія при броні: -1,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,10
Економія при броні: -8,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,93
Економія при броні: -9,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,94
Економія при броні: -1,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
25,11
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,91
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,36
Економія при броні: -1,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,40
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,80
Економія при броні: -4,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,92
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,82
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,59
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,03
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,46
Економія при броні: -1,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,64
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я