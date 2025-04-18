Київ (адресу не вказано)
Доступно в 314 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,49
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,24
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,59
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,94
Економія при броні: -3,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,30
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,29
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,60
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,53
Економія при броні: -1,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,34
Економія при броні: -4,14 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
28,64
Економія при броні: -1,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,52
Економія при броні: -4,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
18,72
Економія при броні: -2,30 грн