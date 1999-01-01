Київ
Інші протимікробні препарати
S01A X03

Сполуки цинку

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A XІнші протимікробні препарати
S01A X03Сполуки цинку
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Циделон
Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від 16,09 грн
в 323 аптеках
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Циборат-Офтан
Циборат-Офтан
Краплі очні флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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