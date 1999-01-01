Київ
Інші протимікробні препарати
S01A X03
Сполуки цинку
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A X
Інші протимікробні препарати
S01A X03
Сполуки цинку
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Циделон
Краплі очні флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від
16,09
грн
в 323 аптеках
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Циборат-Офтан
Краплі очні флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
Виробник
Здоровье
Фитофарм
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