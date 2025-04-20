Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
32,02
Економія при броні: -1,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,73
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,81
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
28,14
Економія при броні: -1,14 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,92
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,10
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
28,49
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,13
Економія при броні: -1,51 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,33
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,50
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,20
Економія при броні: -3,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,01
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,08
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,60
Економія при броні: -2,12 грн