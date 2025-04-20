Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
27,14
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,42
Економія при броні: -1,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
18,58
Економія при броні: -0,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,83
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
31,68
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,85
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,72
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,69
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
30,65
Економія при броні: -7,94 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,37
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,79
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
24,35
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,46
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
23,69
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
18,98
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Циделон краплі очні флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
19,19
Економія при броні: -1,34 грн