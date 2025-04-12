Фармакодинаміка.

Мупіроцин є головним антибактеріальним компонентом групи структурно залежних метаболітів, що продукується шляхом ферментації Pseudomonas fluorescens. Механізм дії мупіроцину полягає у пригніченні бактеріальної ізолейцил-трансфер-РНК-синтетази, завдяки чому перехресна резистентність з іншими антибіотиками не очікується.

Мупіроцин має бактеріостатичні властивості при мінімальних інгібуючих концентраціях та бактерицидні властивості при вищих концентраціях, що досягаються при місцевому застосуванні.

Чутливі мікроорганізми: Staphylococcus aureus* Streptococcus spp. Мікроорганізми, набута резистентність яких може становити проблему: Метицилінрезистентний Staphylococcus aureus (MRSA) Метицилінрезистентний коагулазонегативний Staphylococci (MRCoNS) Резистентні мікроорганізми: Corynebacterium spp. Micrococcus spp.

* Клінічна ефективність була продемонстрована для чутливих ізолятів при затверджених клінічних показаннях.

Граничні значення чутливості до мупіроцину (MПК) для Staphylococcus aureus:

чутливі: менше або дорівнює 1 мг/л;

резистентні: більше 256 мг/л.

Фармакокінетика.

Дослідження показали, що при місцевому застосуванні мупіроцину системна абсорбція лікарського засобу є дуже незначною. З метою відтворення можливого посиленого системного проникнення мупіроцину при застосуванні на уражені ділянки шкіри або васкулярні ділянки, такі як слизова оболонка, були проведені дослідження внутрішньовенного застосування мупіроцину. Мупіроцин швидко виводився з плазми крові шляхом метаболізму у вигляді монієвої кислоти, яка, у свою чергу, виводилася переважно із сечею.