Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 755 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,30
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,20
Економія при броні: -0,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
265,81
Економія при броні: -31,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
265,81
Економія при броні: -31,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
279,76
Економія при броні: -45,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
265,81
Економія при броні: -31,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,60
Економія при броні: -41,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,30
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
275,25
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,71
Економія при броні: -38,93 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,36
Економія при броні: -7,66 грн