Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,70
Економія при броні: -45,14 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
250,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
279,91
Економія при броні: -46,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
271,92
Економія при броні: -36,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
276,94
Економія при броні: -41,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,25
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
283,96
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,20
Економія при броні: -2,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,50
Економія при броні: -50,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,40
Економія при броні: -50,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,85
Економія при броні: -50,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
250,00
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
253,80
Економія при броні: -1,90 грн