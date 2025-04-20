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 Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)

 Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 140 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,70
Економія при броні: -45,14 грн
232,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
250,00
Економія при броні: -37,00 грн
213,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
279,91
Економія при броні: -46,07 грн
233,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
234,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
271,92
Економія при броні: -36,69 грн
235,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
276,94
Економія при броні: -41,71 грн
235,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
226,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,25
Економія при броні: -42,02 грн
235,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
243,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
232,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
283,96
Економія при броні: -53,30 грн
230,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,20
Економія при броні: -2,30 грн
251,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
226,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,50
Економія при броні: -50,41 грн
231,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,40
Економія при броні: -50,74 грн
230,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
251,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
281,85
Економія при броні: -50,92 грн
230,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
214,54 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
250,00
Економія при броні: -37,00 грн
213,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
253,80
Економія при броні: -1,90 грн
251,90 грн
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