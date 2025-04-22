Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,51
Економія при броні: -7,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,30
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,30
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
279,28
Економія при броні: -48,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
255,30
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
253,60
Економія при броні: -0,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,17
Економія при броні: -38,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
278,36
Економія при броні: -40,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
274,69
Економія при броні: -32,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
253,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
280,32
Економія при броні: -28,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
272,31
Економія при броні: -31,55 грн