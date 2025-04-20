Бактробан™ назальна мазь (Bactroban™ nasal ointment)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
265,13
Економія при броні: -35,13 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
272,45
Економія при броні: -29,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
277,96
Економія при броні: -14,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,20
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
271,42
Економія при броні: -9,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
274,49
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
273,82
Економія при броні: -39,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
274,38
Економія при броні: -40,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
282,12
Економія при броні: -43,99 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
254,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
273,98
Економія при броні: -35,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Бактробан мазь назальна 2 % туба 3 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт