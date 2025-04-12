Підвищена чутливість до препаратів ехінацеї, алергія до рослин родини складноцвітих, туберкульоз, лейкоз, агранулоцитоз, онкологічні захворювання, ревматизм, захворювання сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, СНІД, ВІЛ–інфекції, системний червоний вовчак, цукровий діабет, первинна імуносупресія, первинний імунодефіцит різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Період вагітності або годування груддю. Дитячий вік до 12 років.