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Активні речовини — “Е”ЕХІНАЦЕЯ ПУРПУРНА*& (ECHINACEA PURPUREA*&)

ЕХІНАЦЕЯ ПУРПУРНА*& (ECHINACEA PURPUREA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 13 препаратів
Ехінацеї настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; Віола
Ехінацеї настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Віола
В 868 аптеках
від 14,21 грн
Ціни в аптеках
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка настоянка, 40 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 303 аптеках
від 16,58 грн
Ціни в аптеках
Імуноплюс таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Імуноплюс Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 253 аптеках
від 78,32 грн
Ціни в аптеках
Ехінацеї настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Ехінацеї настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 25 аптеках
від 15,03 грн
Ціни в аптеках
Ехінацея-Лубнифарм таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Лубнифарм
Ехінацея-Лубнифарм Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Лубнифарм
В 18 аптеках
від 83,16 грн
Ціни в аптеках
Ехінацея-Астрафарм таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Ехінацея-Астрафарм Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 9 аптеках
від 124,00 грн
Ціни в аптеках
Ехінацеї настойка настоянка, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Ехінацеї настойка Настоянка, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Ехінацеї настойка настоянка, 50 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Виола ФФ
Ехінацеї настойка Настоянка, 50 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Іммунал® таблетки, 80 мг, блістер, № 20; Sandoz
Іммунал® Таблетки, 80 мг, блістер, № 20 Sandoz
В 78 аптеках інших міст
від 152,07 грн
Ціни в інших містах
Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий екстракт, 30 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий Екстракт, 30 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
Немає в наявності
Ехінацея екстракт рідкий для перорального застосування, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Євразія
Ехінацея Екстракт рідкий для перорального застосування, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Євразія
Немає в наявності
Імуно Тайсс форте краплі для перорального застосування, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Натурварен
Імуно Тайсс форте Краплі для перорального застосування, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Натурварен
Немає в наявності
Ехінацея Фаркос таблетки, 100 мг, блістер, № 20; ФарКоС
Ехінацея Фаркос Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 ФарКоС
Немає в наявності